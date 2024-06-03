Düzce AFAD ekipleri, hastane personeline arama kurtarma eğitimi verdi

Eğitime katılanlar, 20 tonluk beton parçalarından oluşturulan tatbikat alanında arama kurtarma faaliyeti icra etti, AFAD yetkilileri eşliğinde cihazlarla kesme, delme, kaldırma çalışması yaptı, hassas akustik aramayla enkaz altını inceledi.

Uzmanların verdiği teorik derslerde "deprem nedir, nasıl hareket edilmeli, nasıl takım kurulmalı, görev dağılımı, koordinasyon, arama kurtarma araç, gereç ve cihazlarının kullanımı" konularını işleyen grup, tatbikatlarla bilgilerini pratiğe döktü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.