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        Akçakoca Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yıl sonu sergisi açtı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 18:21 Güncelleme: 03.06.2024 - 18:21
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        Akçakoca Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yıl sonu sergisi açtı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler sergilendi.

        "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Orhangazi Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Merkezde yıl boyunca eğitim gören yaklaşık 12 bin kursiyerin hazırladığı çini, el işi, dokuma, yağlı boya resim, dikiş nakış örnekleri ile süs ve hediyelik eşyalar davetlilerin beğenisine sunuldu.

        Eserleri inceleyen Vali Selçuk Aslan, sergide emeği geçen kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti.

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