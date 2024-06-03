Akçakoca Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yıl sonu sergisi açtı

Eserleri inceleyen Vali Selçuk Aslan, sergide emeği geçen kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti.

Merkezde yıl boyunca eğitim gören yaklaşık 12 bin kursiyerin hazırladığı çini, el işi, dokuma, yağlı boya resim, dikiş nakış örnekleri ile süs ve hediyelik eşyalar davetlilerin beğenisine sunuldu.

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