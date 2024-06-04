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        Düzce'de şarampole devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 01:27 Güncelleme: 04.06.2024 - 01:27
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        Düzce'de şarampole devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Y.U. idaresindeki arka kısmına römork bağlı traktör, Saçmalıpınar köyü Güney Mahallesi'nde yaklaşık 100 metrelik şarampoldeki ağaçlık alana devrildi.

        Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, traktör sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan F.G. ve C.U. yaralandı.

        Köylülerle birlikte traktörün devrildiği alana inen ekipler, bir ucu arazi aracına bağlı olan çelik halatla sedyeye koydukları yaralıları yukarı taşıdı.

        Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan traktör sürücüsü Y.U'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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