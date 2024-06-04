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        Düzce'de belediye ekipleri dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi

        Düzce'de belediye ekipleri dilencilere yönelik denetim düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:07 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:07
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        Düzce'de belediye ekipleri dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi
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        Düzce'de belediye ekipleri dilencilere yönelik denetim düzenledi.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehirlerarası terminal mevkisinde gerçekleştirilen denetimlerde, koltuk değneği yardımıyla yürüyen bir kişinin, sağlık raporunu göstererek vatandaşlardan para istediği belirlendi.

        Ekipler tarafından karakola götürülen şüpheli, sağlık ekiplerince muayene edildi.

        Yürümesine engel bir durumunun olmadığı ve eski tarihli sağlık raporu taşıdığı tespit edilen şüpheli hakkında "Kabahatler Kanunu" gereğince işlem yapıldı.

        Şüphelinin üzerinden çıkan paraya kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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