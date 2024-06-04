Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce Belediyesinin haziran ayı ilk meclis toplantısı yapıldı

        Düzce Belediye Meclisinin, haziran ayı ilk birleşimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:16 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce Belediyesinin haziran ayı ilk meclis toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce Belediye Meclisinin, haziran ayı ilk birleşimi gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Faruk Özlü, meclis üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

        Belediyenin iştirak şirketleri hakkında bilgi veren Özlü, belediyelerin kamu-tüzel kişiliğe sahip kurumlar olduğunu belirterek, iştirak şirketlerinin ise kamu-tüzel kişiliğinin yanı sıra Türk Ticaret Kanunu’na tabi sermaye şirketleri olduğunu kaydetti.

        İştirak şirketlerinin de belediyeler gibi Sayıştay denetimine tabi olduğuna değinen Özlü, bu şirketlerin belediye faaliyetlerini çok daha verimli şekilde yerine getirebilmesi için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

        Daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonu ile encümen üyeliği seçimi gerçekleştirildi.

        Haziran ayı ilk meclis toplantısında, Düzce Belediyesi İştirak Şirketleri Belka İnsan Kaynakları A.Ş, Beltur Turizm San. ve Tic. A.Ş, Beltaş İnşaat A.Ş, Ulaşım Hizmetleri A.Ş. ile Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri A.Ş'ye yetki verilmesi maddeleri görüşüldü.

        Yolcu taşıma ücretleri tarife değişikliği ile imar konularındaki maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa, Antalya ve Muğla'da orman yangınları (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)
        Bursa, Antalya ve Muğla'da orman yangınları (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)
        Kabine toplandı! Masada neler var?
        Kabine toplandı! Masada neler var?
        21 yaşındaki Nazlı balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı!
        21 yaşındaki Nazlı balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı!
        Hamile eşini öldüren caniden duruşmada timsah gözyaşları!
        Hamile eşini öldüren caniden duruşmada timsah gözyaşları!
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Uzun yaşamın sırrı 6 saniyelik bir öpücük
        Uzun yaşamın sırrı 6 saniyelik bir öpücük
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        "AI güvenlik sorunları çözüm bekliyor"
        "AI güvenlik sorunları çözüm bekliyor"
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!

        Benzer Haberler

        Düzce'de belediye ekipleri dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi
        Düzce'de belediye ekipleri dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi
        'Patpat' gelin arabası oldu
        'Patpat' gelin arabası oldu
        Düzce'de şarampole devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı
        Düzce'de şarampole devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı
        Akçakoca Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yıl sonu sergisi açtı
        Akçakoca Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yıl sonu sergisi açtı
        Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akçakoca'da açıldı
        Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akçakoca'da açıldı
        Düzce ve Karabük'te Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili basın açıklamaları...
        Düzce ve Karabük'te Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili basın açıklamaları...