Düzce'de denizde fenalaşan kişi kayıkla kurtarıldı

İki kişi tarafından tekneye alınarak kıyıya getirilen Ferhat K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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