Düzce'de denizde fenalaşan kişi kayıkla kurtarıldı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde fenalaşan vatandaş, balıkçı teknesiyle kurtarıldı.
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denizde fenalaşan vatandaş, balıkçı teknesiyle kurtarıldı.
Melenazğı köyü mevkisinden denize giren Ferhat K'nin (35) fenalaştığını fark eden kıyıdaki vatandaşlar, balıkçı teknesiyle bölgeye gitti.
İki kişi tarafından tekneye alınarak kıyıya getirilen Ferhat K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.