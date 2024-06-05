Akçakoca Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na Kabadayı seçildi

Kabadayı, yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Oy atan, atmayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Akçakoca Muhtarlar Derneği'nde düzenlenen Genel Kurulda, muhtarlar Murat Kabadayı ile Fatih Çakır aday oldu.

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