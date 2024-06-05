Düzce'de kahverengi kokarcayla mücadele için doğaya 8 bin samuray arısı salındı

Düzce'de fındık verimini olumsuz etkileyen kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında 8 bin samuray arısı doğaya bırakıldı.

Orman Genel Müdürlüğü ve Düzce Valiliği işbirliğiyle Aydınpınar köyünde düzenlenen programa katılan Vali Selçuk Aslan, Düzce'de ilk olarak 2018 yılında görülen, fındıkta kalite ve verimi düşüren kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile kahverengi kokarcanın ana vatanı Uzak Doğu ülkeleri Çin ve Tayvan arasında yürütülen çalışmalar neticesinde üretilen samuray arısının Türkiye'de doğaya bırakıldığını dile getiren Vali Aslan, "Düzce sınırları içerisinde 672 bin dekar alanda fındık üretimi yapılıyor. Ülkemizde ilki 2018 yılında görülen Uzak Doğu, Çin, Tayvan menşeli kahverengi kokarca denilen bir zararlı söz konusu. Kahverengi kokarca, fındığın özünü sömüren, kalitesini düşüren günden güne ağaçlarda kurumaya sebep olan bir çeşit zararlı türü." dedi.