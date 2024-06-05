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        Düzce'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Düzce'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:37 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:37
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        Düzce'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Düzce'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti, yağma, adam yaralama" suçlarına karıştığı belirlenen organize suç örgütünü yönettiği değerlendirilen F.H. ile örgüt içinde faaliyetlerde bulunan K.E, A.Y, C.K. ve T.B'yi takibe aldı.

        Belirlenen 7 adrese, 46 personel ve narkotik köpekleriyle eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Ekipler, ev ve araçlardaki aramalarda, 7 sentetik ecza, 4 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 14 uyuşturucu hap ve 7,65 çapında 43 mermi ele geçirdi.

        Birçok suçtan kayıtları bulunan 5 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan polis operasyon görüntülerini basınla paylaştı. Kayıtlarda, narkotik köpeğinin bir otomobilin arka koltuk bölümünde havalandırma bölgesinin içerisine gizlenmiş uyuşturucuyu bulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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