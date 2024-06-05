Düzce'de alternatif ürün dağ çileğinin hasadına başlandı

Düzce'de yürütülen proje kapsamında fındık bahçelerine ekilen dağ çileğinin ilk hasadı yapıldı.

Hacıahmetler köyünde üretilen çileğin hasadına katılan Düzce Valisi Selçuk Aslan, gazetecilere, 2021'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce başlatılan projenin finansmanının İl Özel İdaresi tarafından desteklendiğini belirtti.

Vali Aslan, dağ çileğinin fındık bahçelerinde nasıl üretileceğine dair araştırmaların yapıldığını, bu kapsamda önce fide üretimine başlanıldığını kaydetti.

Bundan 3 yıl önce 7 bin 500 kökle başlayan fide dağıtımının teşvik ve desteklerle 2023'te 300 bin fideye ulaştığını aktaran Aslan, şöyle devam etti: