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        Düzce'de alternatif ürün dağ çileğinin hasadına başlandı

        Düzce'de yürütülen proje kapsamında fındık bahçelerine ekilen dağ çileğinin ilk hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 17:23 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:23
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        Düzce'de alternatif ürün dağ çileğinin hasadına başlandı
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        Düzce'de yürütülen proje kapsamında fındık bahçelerine ekilen dağ çileğinin ilk hasadı yapıldı.

        Hacıahmetler köyünde üretilen çileğin hasadına katılan Düzce Valisi Selçuk Aslan, gazetecilere, 2021'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce başlatılan projenin finansmanının İl Özel İdaresi tarafından desteklendiğini belirtti.

        Vali Aslan, dağ çileğinin fındık bahçelerinde nasıl üretileceğine dair araştırmaların yapıldığını, bu kapsamda önce fide üretimine başlanıldığını kaydetti.

        Bundan 3 yıl önce 7 bin 500 kökle başlayan fide dağıtımının teşvik ve desteklerle 2023'te 300 bin fideye ulaştığını aktaran Aslan, şöyle devam etti:

        "Şu anda geldiğimiz nokta ciddi pazar büyüklüğüne ulaşmakla beraber hala fide üretiminin teşviki aşamasındayız. Gelecek yıl için hedefimiz inşallah 1 milyon fideye kadar çıkılması. Dağ çileği aromasıyla, kokusuyla, rayihasıyla, insanlardan gördüğü taleple bizim için bir katma değer."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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