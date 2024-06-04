Düzce'de arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Dün, Konuralp Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki apartmanın 2. katında oturan Özlem A. (37) ve arkadaşı Seçil B. (45) arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Seçil B'nin tabancayla ateş ettiği Özlem A. hayatını kaybetmişti. Polis, Seçil B’yi suç aleti tabancayla gözaltına almıştı.

Bu arada Seçil B'nin, cinayetin ardından polisi arayarak kendisini ihbar ettiği ve olay yerinde 9 adet boş mermi kovanının bulunduğu öğrenildi.

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