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        Düzce'de arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

        Düzce'de tartıştığı arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 22:15 Güncelleme: 04.06.2024 - 22:15
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        Düzce'de arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
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        Düzce'de tartıştığı arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı.

        Konuralp Mahallesi'ndeki apartmanın 2. katında tartıştığı arkadaşı Özlem A'yı silahla vurarak öldüren Seçil B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten ve planlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

        Bu arada Seçil B'nin, cinayetin ardından polisi arayarak kendisini ihbar ettiği ve olay yerinde 9 adet boş mermi kovanının bulunduğu öğrenildi.

        Dün, Konuralp Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki apartmanın 2. katında oturan Özlem A. (37) ve arkadaşı Seçil B. (45) arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Seçil B'nin tabancayla ateş ettiği Özlem A. hayatını kaybetmişti. Polis, Seçil B’yi suç aleti tabancayla gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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