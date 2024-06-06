Düzce'de Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği düzenlendi

Müzik ve halk oyunu gösterilerinin yapıldığı etkinliğe, Kaymakam Selver Esra Arık, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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