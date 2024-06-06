Düzce'de çocuklar hobi bahçesinde sebze yetiştirerek çevre bilinci kazanıyor

Okul yönetimi tarafından oluşturulan hobi bahçesinde kendi sebzelerini yetiştiren çocuklar, çevreyi korumanın önemini eğlenerek öğreniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün girişimleriyle belediye personelinin çocuklarının güvenli ve rahat ortamda bilinçli vakit geçirebilmeleri için açılan Bel-Ka Gündüz Bakımevi'nde eğitimler sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.