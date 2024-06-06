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        Düzce'de çocuklar hobi bahçesinde sebze yetiştirerek çevre bilinci kazanıyor

        Düzce'de kreş bünyesinde oluşturulan hobi bahçesinde sebze yetiştiren öğrenciler, çevreyi korumanın önemini eğlenerek öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 16:13 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:13
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        Düzce'de çocuklar hobi bahçesinde sebze yetiştirerek çevre bilinci kazanıyor
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        Düzce'de kreş bünyesinde oluşturulan hobi bahçesinde sebze yetiştiren öğrenciler, çevreyi korumanın önemini eğlenerek öğreniyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün girişimleriyle belediye personelinin çocuklarının güvenli ve rahat ortamda bilinçli vakit geçirebilmeleri için açılan Bel-Ka Gündüz Bakımevi'nde eğitimler sürüyor.

        Kreşte çeşitli oyunlarla eğlenen, renkleri, sayıları öğrenen minikler, akranlarıyla vakit geçirip sosyalleşiyor.

        Okul yönetimi tarafından oluşturulan hobi bahçesinde kendi sebzelerini yetiştiren çocuklar, çevreyi korumanın önemini eğlenerek öğreniyor.

        Kreş öğretmeni Nazmiye Betül Ateş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında hobi bahçesinde zaman geçiren minik öğrencilere, doğal ve organik sebzeler hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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