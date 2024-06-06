Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de hayvan pazarındaki hareketliliğin haftaya başlaması bekleniyor

        Düzce'de sıcak havanın etkili olması ve yüksel fiyatlar nedeniyle kurbanlık satışının yapıldığı hayvan pazarındaki hareketlilik istenilen düzeyde gerçekleşmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 17:01 Güncelleme: 06.06.2024 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de hayvan pazarındaki hareketliliğin haftaya başlaması bekleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de sıcak havanın etkili olması ve yüksel fiyatlar nedeniyle kurbanlık satışının yapıldığı hayvan pazarındaki hareketlilik istenilen düzeyde gerçekleşmiyor.

        Kurban Bayramı öncesinde şehir içi ve dışından gelen satıcılar, kurbanlıklarına alıcı bulmak için Hayvan Pazarı'ndaki yerlerini aldı.

        Bayrama 10 gün kalmasına rağmen her yıl alışılan kalabalık görüntüler yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle oluşmadı. Müşterilerin, fiyatların düşmesi umuduyla kurbanlık alımını sıkı pazarlıkların yapıldığı son günlere bırakması da pazardaki hareketliliği yavaşlattı.

        Pazar sorumlusu Cemil Aksoy, 2 ay öncesine oranla yüzde 10'luk düşüş yaşandığını, hava sıcaklıklarından dolayı pazarın erken boşaldığını belirtti.

        Aksoy, bayrama yaklaşıldıkça rekabetin artacağını anlatarak, "Fiyatlar değişkenlik gösteriyor. 500 kilogram civarındaki hayvanlar 120-130 bin liraya alıcı buluyor. Geçen yıl 60-70 bin liraya satılan kurbanlıklar bu yıl 120-130 bin. Yüzde 100 artış var. Asıl hareketliliğin önümüzdeki hafta olacağını düşüyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir asılsız sipariş şoku daha!
        Bir asılsız sipariş şoku daha!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Biden'dan bir gaf daha!
        Biden'dan bir gaf daha!
        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu: Katil kayınbiraderi çıktı
        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu: Katil kayınbiraderi çıktı
        İstanbul Valiliği'nden orman tedbirleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden orman tedbirleri açıklaması
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu

        Benzer Haberler

        Düzce'de çocuklar hobi bahçesinde sebze yetiştirerek çevre bilinci kazanıyo...
        Düzce'de çocuklar hobi bahçesinde sebze yetiştirerek çevre bilinci kazanıyo...
        Düzce Belediyesinden "içme ve kullanma suyunu bilinçli tüketin" uyarısı
        Düzce Belediyesinden "içme ve kullanma suyunu bilinçli tüketin" uyarısı
        Düzce'de kahverengi kokarca ile mücadele için 8 bin 'samuray arı' salındı
        Düzce'de kahverengi kokarca ile mücadele için 8 bin 'samuray arı' salındı
        Eski ev arkadaşı kadını öldüren şüpheli, eski eşini de tabancayla yaralamış
        Eski ev arkadaşı kadını öldüren şüpheli, eski eşini de tabancayla yaralamış
        Düzce'de kooperatif kuran kadın girişimciler meyve sebze yetiştiriyor
        Düzce'de kooperatif kuran kadın girişimciler meyve sebze yetiştiriyor
        Düzce AB ülkelerine 5 ayda 5 bin 611 ton iç fındık sattı
        Düzce AB ülkelerine 5 ayda 5 bin 611 ton iç fındık sattı