Düzce'de hayvan pazarındaki hareketliliğin haftaya başlaması bekleniyor

Aksoy, bayrama yaklaşıldıkça rekabetin artacağını anlatarak, "Fiyatlar değişkenlik gösteriyor. 500 kilogram civarındaki hayvanlar 120-130 bin liraya alıcı buluyor. Geçen yıl 60-70 bin liraya satılan kurbanlıklar bu yıl 120-130 bin. Yüzde 100 artış var. Asıl hareketliliğin önümüzdeki hafta olacağını düşüyorum." ifadesini kullandı.

Bayrama 10 gün kalmasına rağmen her yıl alışılan kalabalık görüntüler yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle oluşmadı. Müşterilerin, fiyatların düşmesi umuduyla kurbanlık alımını sıkı pazarlıkların yapıldığı son günlere bırakması da pazardaki hareketliliği yavaşlattı.

Kurban Bayramı öncesinde şehir içi ve dışından gelen satıcılar, kurbanlıklarına alıcı bulmak için Hayvan Pazarı'ndaki yerlerini aldı.

Düzce'de sıcak havanın etkili olması ve yüksel fiyatlar nedeniyle kurbanlık satışının yapıldığı hayvan pazarındaki hareketlilik istenilen düzeyde gerçekleşmiyor.

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