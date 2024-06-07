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        Düzce'den kısa kısa

        Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, kayıp kaçak su kullanımının önüne geçmeye yönelik meskenlerde sayaç denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 18:54 Güncelleme: 07.06.2024 - 18:54
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        Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, kayıp kaçak su kullanımının önüne geçmeye yönelik meskenlerde sayaç denetimi gerçekleştirdi.

        Ekiplerce meskenlerdeki su sayaçlarının kontrolü gerçekleştirilirken, bahçe çeşmeleri de denetlendi.

        Aboneliği olmayan hane sahipleri uyarılarak, abonelik işlemlerini tamamlamaları için ay sonuna kadar süre tanındı. Verilen süre içerisinde abone olmayanlar hakkında cezai işlem başlatılacağı açıklandı.

        Öte yandan, yaz mevsiminde artan su tüketimi nedeniyle şebeke sularında azalma ve şehrin bazı bölgelerinde su basınç sorunu yaşandığını belirtilerek, abonelere halı ve araç yıkama başta olmak üzere şehir şebeke suyunun amaç dışında kullanılmaması uyarısında bulunuldu.

        - "Masanın Altında Bir Kış" tiyatro oyunu sergilendi

        Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri, "Masanın Altında Bir Kış" adlı tiyatro oyununu Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Çamlık'ta sahnelendi.

        Fransız yazar Roland Topor'a ait eseri sahneye taşıyan öğrenciler, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

        Dr. Öğretim Üyesi Süleyman İnceefe'nin yönetmenliğinde sahnelenen oyunda öğrenciler, öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı buldu.

        Kara mizah tarzındaki oyunun eğlenceli bir üslupla sahnelendiği gösterim, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk'ün, emeği geçenleri tebrik ettiği konuşmasıyla son buldu.

        - "Beton, Ot ve Diğerleri" projesi tanıtıldı

        Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Zehra Seda Boztunalı'nın yürütücüsü olduğu, Avrupa Birliği projesi olan "CultureCIVIC: Sanatsal Üretim Fonu"ndan destek alan "Beton, Ot ve Diğerleri" adlı proje sunumu ve söyleşisi gerçekleştirildi.

        Bir özel okulun kampüsünde düzenlenen etkinliğe öğrencileri ve öğretmenler katıldı.

        Söyleşide, beton kökenli koruganlar ile organik kökenli hayvan yuvaları arasında nasıl bir bağ kurduğunu aktaran Boztunalı, saha araştırmalarından elde ettiği verileri de dinleyicilerle paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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