Düzce'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sona ermesi için dua edildi

Programa, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, eski AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, akademisyenler ve çok sayıda kişi katıldı.

Din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim okuduğu ve ilahiler seslendirdiği program, İl Müftü Yardımcısı Hasan İzmirli'nin Gazze için dua etmesiyle son buldu.

Düzce'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sona ermesi ve hayatını kaybedenler için dua programı düzenlendi.

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