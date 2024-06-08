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        Düzce'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sona ermesi için dua edildi

        Düzce'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sona ermesi ve hayatını kaybedenler için dua programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 01:05 Güncelleme: 08.06.2024 - 01:05
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        Düzce'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sona ermesi için dua edildi
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        Düzce'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sona ermesi ve hayatını kaybedenler için dua programı düzenlendi.

        İl Müftülüğü, Yeniden Refah Partisi ve sivil toplum kuruluşlarınca “Gazze'ye destek, zulüme son" sloganıyla Düzce 18 Temmuz Spor Salonu’nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim okuduğu ve ilahiler seslendirdiği program, İl Müftü Yardımcısı Hasan İzmirli'nin Gazze için dua etmesiyle son buldu.

        Programa, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, eski AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, akademisyenler ve çok sayıda kişi katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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