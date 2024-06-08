Düzce'de kayalıklara düşen kişi öldü
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kayalıklara düşen kişi hayatını kaybetti.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kayalıklara düşen kişi hayatını kaybetti.
Değirmentepe köyü kırsal alanında bulunan B.E. (32), gece saatlerinde 25 metre yükseklikten kayalıklara düştü.
Arkadaşının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kayalık alandan zorlukla çıkarılan B.E, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
B.E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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