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        Düzce'de kayalıklara düşen kişi öldü

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kayalıklara düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 12:04 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:04
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        Düzce'de kayalıklara düşen kişi öldü
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kayalıklara düşen kişi hayatını kaybetti.

        Değirmentepe köyü kırsal alanında bulunan B.E. (32), gece saatlerinde 25 metre yükseklikten kayalıklara düştü.

        Arkadaşının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kayalık alandan zorlukla çıkarılan B.E, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        B.E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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