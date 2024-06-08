Düzce'de iç sularda avlanma yasağına uymayan balıkçıların ağlarına el konuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ​iç sularda balık varlığının desteklenmesi, balıkların yılda en az bir kez üremelerine fırsat verilmesi kapsamında 15 Mart-15 Haziran tarihlerinde uygulanan avlanma yasağı kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelince Hasanlar Barajı'nda yapılan denetimlerde, farklı uzunluklarda toplam 800 metre ağa el konuldu. Ağlardan çıkan canlı balıklar ise doğal ortamına bırakıldı.