Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den kıraatheneye sürpriz ziyaret

        Düzce'de mahalle kıraathanesini ziyaret den AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, vatandaşlarla sohbet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 23:59 Güncelleme: 08.06.2024 - 23:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den kıraatheneye sürpriz ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de mahalle kıraathanesini ziyaret den AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, vatandaşlarla sohbet etti.

        Hafta sonunu değerlendirmek ve vatandaşlarla buluşmak üzere kente gelen Keşir, Darıcı Mahallesi'ndeki kıraathaneyi ziyaret etti.

        Burada vatandaşlarla çay içip bir süre sohbet eden Keşir, mahalle sakinlerine Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün Kent Konforunda Mahalle Projesi'ni anlattı.

        Mahalle sakinleri, kendileriyle istişarede bulunarak notlar alan Keşir'in sürpriz ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Ali Koç ve Aziz Yıldırım konuşuyor
        CANLI | Ali Koç ve Aziz Yıldırım konuşuyor
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Geri manevra yaparken 2 kişiyi yaraladı
        Geri manevra yaparken 2 kişiyi yaraladı
        Ukraynalı turiste tekne çarptı
        Ukraynalı turiste tekne çarptı
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Çatılar uçtu, yollar göle döndü
        Çatılar uçtu, yollar göle döndü
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Galatasaray'ın transferini açıkladı!
        Galatasaray'ın transferini açıkladı!
        Kuzey Kore'den yine "çöp balonu"
        Kuzey Kore'den yine "çöp balonu"
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
        Sağ bekte rota Fransa!
        Sağ bekte rota Fransa!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        Yarın evleniyorlar
        Yarın evleniyorlar
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Âşıklar 'Deniz'de
        Âşıklar 'Deniz'de
        Pişti oldular
        Pişti oldular

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nda plastik atık yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Anadolu Otoyolu'nda plastik atık yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de iç sularda avlanma yasağına uymayan balıkçıların ağlarına el konul...
        Düzce'de iç sularda avlanma yasağına uymayan balıkçıların ağlarına el konul...
        Düzce'de kayalıklara düşen kişi öldü
        Düzce'de kayalıklara düşen kişi öldü
        Sınav öncesi zabıta ekipleri inşaatlarda faaliyetleri durdurdu
        Sınav öncesi zabıta ekipleri inşaatlarda faaliyetleri durdurdu
        Düzce'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sona ermesi için dua e...
        Düzce'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sona ermesi için dua e...
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa