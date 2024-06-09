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        Düzce'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Düzce'de otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 00:51 Güncelleme: 09.06.2024 - 00:55
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        Düzce'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Düzce'de otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca istikametinde seyreden N.İ. (64) idaresindeki 34 NTV 20 plakalı otomobil, Boğaziçi Beldesi Yazlık Mahallesi mevkisinde aynı yönde giden Z.S. (54) idaresindeki 81 DH 410 plakalı kamyonete çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile kamyonette yolcu olarak bulunan S.S. (51) ve İ.S. (12) yaralandı.

        Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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