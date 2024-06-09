Kamu-Der Gölyaka'da istişare toplantısı düzenledi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (Kamu-Der) tarafından program düzenlendi.

Gölyaka Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki programa katılan Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ, Türkiye'nin her bölgesinde istişare toplantısı yaptıklarını söyledi.

Baştuğ, Kamu-Der'in hakiminden savcısına, belediye başkanından muhtarına kadar birçok mesleği kapsayan önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu anlattı.

Programda istişarelerde bulunan Baştuğ, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, Kamu-Der Düzce İl Başkanı Murat Acar, Düzce ve Gölyaka'nın muhtarlar derneği başkanlarına gayret ve çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.