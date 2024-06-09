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        Kamu-Der Gölyaka'da istişare toplantısı düzenledi

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (Kamu-Der) tarafından program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 12:17 Güncelleme: 09.06.2024 - 12:17
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        Kamu-Der Gölyaka'da istişare toplantısı düzenledi
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (Kamu-Der) tarafından program düzenlendi.

        Gölyaka Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki programa katılan Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ, Türkiye'nin her bölgesinde istişare toplantısı yaptıklarını söyledi.

        Baştuğ, Kamu-Der'in hakiminden savcısına, belediye başkanından muhtarına kadar birçok mesleği kapsayan önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu anlattı.

        Programda istişarelerde bulunan Baştuğ, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, Kamu-Der Düzce İl Başkanı Murat Acar, Düzce ve Gölyaka'nın muhtarlar derneği başkanlarına gayret ve çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.

        Program sonrasında Baştuğ ve beraberindekiler, ilçedeki 15 Temmuz Şehitleri Kültür Parkı ve Efteni Gölü'nü gezdi.

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