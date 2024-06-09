Düzce'de yolcu midibüsü ile SUV aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.
A.Ö. idaresindeki 81 KH 333 plakalı SUV tipi araç ile B.E. yönetimindeki 81 HO 1052 plakalı yolcu midibüsü, Olimpiyat Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada SUV araçtaki S.B, S.E.B, S.U, İ.Ö.U ve A.Ö. yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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