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        Düzce'de yolcu midibüsü ile SUV aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Düzce'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 15:25 Güncelleme: 09.06.2024 - 15:25
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        Düzce'de yolcu midibüsü ile SUV aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Düzce'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

        A.Ö. idaresindeki 81 KH 333 plakalı SUV tipi araç ile B.E. yönetimindeki 81 HO 1052 plakalı yolcu midibüsü, Olimpiyat Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada SUV araçtaki S.B, S.E.B, S.U, İ.Ö.U ve A.Ö. yaralandı.

        Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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