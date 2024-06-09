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        Anadolu Otoyolu'nda kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 23:13 Güncelleme: 09.06.2024 - 23:13
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        Anadolu Otoyolu'nda kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Tuba Elitaş idaresindeki 48 BA 988 plakalı otomobil, Bolu Dağı tüneli çıkışı viyadükler mevkisinde Semih Ş. yönetimindeki 78 YD 827 kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza mahalline polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde sürücü Elitaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, itfaiye erlerince araçtan çıkarılarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaza anı ise aynı istikamette seyreden bir tırdaki araç kamerasınca görüntülendi.

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