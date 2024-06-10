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        Düzce'de denizde erkek cesedi bulundu

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 20:32 Güncelleme: 10.06.2024 - 20:32
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        Düzce'de denizde erkek cesedi bulundu
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Değirmenağzı mevkisinde suda hareketsiz bir kişiyi gören balıkçı, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bota alınarak kıyıya getirilen cesedin, serinlemek için denize girdiği belirtilen İrfan Horoz'a (80) ait olduğu tespit edildi.

        Horoz'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

        İyi derecede yüzme bildiği belirtilen Horoz'un kalp krizi sonucu öldüğü değerlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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