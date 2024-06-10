Düzce'de denizde erkek cesedi bulundu

Horoz'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Ekiplerce bota alınarak kıyıya getirilen cesedin, serinlemek için denize girdiği belirtilen İrfan Horoz'a (80) ait olduğu tespit edildi.

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