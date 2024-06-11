Akçakoca'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye Mahallesi Karabekir Sokak'taki 5 katlı binanın ikinci katında C.Y'ye ait evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

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