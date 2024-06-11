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        Akçakoca'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 13:16 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:16
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        Akçakoca'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Osmaniye Mahallesi Karabekir Sokak'taki 5 katlı binanın ikinci katında C.Y'ye ait evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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