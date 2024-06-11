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        Akçakoca'da lise öğrencileri yıl sonu sergisi açtı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde lise öğrencileri tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 18:31 Güncelleme: 11.06.2024 - 18:31
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        Akçakoca'da lise öğrencileri yıl sonu sergisi açtı
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        Düzce’nin Akçakoca ilçesinde lise öğrencileri tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Akçakoca Lisesi tarafından Merkez Camisi önünde gerçekleştirilen serginin açılışına, Kaymakam Mustafa Can, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Katılımcılar, öğrencilerin el sanatları, heykel, resim ve giyim alanında tasarladığı ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.

        Sergi, 2 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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