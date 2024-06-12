Düzce Belediyesi, sahipsiz köpek sorununu kısırlaştırma ve rehabilitasyonla çözmeye çalışıyor

ÖMER ÜRER - Düzce Belediyesi, 5 yıl önce açtığı geçici bakımevinde binlerce hayvanı tedavi etmesinin yanı sıra kısırlaştırma ve saldırganlık gösteren köpeklerin rehabilitasyonuyla toplum sağlığı ve güvenliğini önceleyerek örnek olmayı hedefliyor.

Kurtsuyu mevkisinde 3 uzman veteriner ve 40 personelle yıl boyunca sahipsiz hayvanların tedavi, bakım, kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemleri yapılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne alınan köpekler, saldırganlık tavırlarına göre 21 ila 35 gün misafir ediliyor.

Hayvansever derneklerinin görüş ve önerileri doğrultusunda da ortak çalışmalar yürütülen merkezde, 7 dönümde kurulan "Sosyal ve Serbest Yaşam Alanı"nda saldırgan tavır sergileyen hayvanların rehabilitasyonu sağlanıyor. Hayvanlar işlemlerinin ardından doğal ortamına bırakılıyor veya sahiplendiriliyor. Açıldığı 2019'dan bu yana ameliyathane, rehabilitasyon merkezi, bakımevi ve oyun parkıyla 50 bin 217 sahipsiz kedi ve köpeği ağırlayan merkezde, 1314 sahiplendirme, 8 bin 404 kısırlaştırma ve 26 bin 310 tedavi işlemi gerçekleştirildi.

- "Var olan kanunlar belediyeler tarafından uygulansa hiçbir sorun kalmaz" Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AA muhabirine, sahipsiz sokak hayvanlarının Türkiye'nin uzun süredir gündeminde olduğunu belirtti. Konuyla ilgili yürürlükteki kanunlara göre yapılması gerekenlerin çok açık olduğunu dile getiren Özlü, 2004 ve 2006'da çıkartılan ilgili kanunlara göre sahipsiz hayvanlardan sorumlu kurumların belediyeler ile Tarım ve Orman Bakanlığı olduğunu anlattı. Özlü, her iki kanunda öngörülen hükümlerin uygulanması gerektiğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde 2004'te çıkarılan kanunun içerisinde her şey var. Yine 2021'de çıkarılan kanunda da düzeltme mahiyetinde hükümler var. Bugün gelinen noktada ben yeni kanun çalışmasına ihtiyaç olmadığı kanaatindeyim. Var olan iki kanun belediyeler tarafından uygulansa hiçbir sorun kalmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de 1400'den fazla belediyenin bulunduğuna ancak sadece 250'ye yakınının hayvan bakımevinin olduğuna işaret eden Özlü, sorunun çözümü için Cumhurbaşkanlığı tarafından talimatlandırılacak belediyelerin bu doğrultuda hareket edip gereklilikleri yerine getirmeleri önerisinde bulunduklarını dile getirdi. Özlü, 2019'da kurdukları bakımevinde 3 ameliyathane bulunduğunu anlatarak, "Bu işin özü kısırlaştırma. Kısırlaştırdığımız zaman üreme duruyor ve saldırganlığı azalıyor. Burada hedef kitle sokak hayvanlarının tamamı olamaz. Çok sayıda sahipsiz sokak hayvanı var. Bunların tamamını kafeslerde, korunaklı yerlerde muhafaza edemeyiz. Hedef kitle saldırgan olanlardır." diye konuştu.

- "Kimseye zararı yoksa toplamanın, uyutmanın anlamı yok" Köpeklerin saldırgan olanlarının ayrıca rehabilitasyon sürecinden geçmesi gerektiğini vurgulayan Özlü, her köpek grubunda liderin bulunduğunu, o saldırgan olduğunda diğerlerinin de aynı davranışları gösterdiğini anlattı. "Bizim kültürümüzde mahallede kedi köpek olur. Bu normaldir, kimseye zararı yoksa toplamanın, uyutmanın anlamı yok." diyen Özlü, modern standartlarda inşa edilen belediyeye ait merkezde hayvansever dernekleriyle işbirliği içerisinde örnek çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Özlü, sokağa salınmaması gereken köpeklerin muhafaza edildikleri yaklaşık 7 dönümlük çevresi kapalı üstü açık alanın da merkezde hizmet verdiğine değinerek, "Bütün ilçelerde kısırlaştırma ve ilk yardım merkezleri kuruyoruz. Bunlar yaklaşık bin metrekare alan üzerinde 2 konteyner, arasında beşer metrelik boş alan olacak şekilde. Yine veteriner teknikeri olacak, kısırlaştırılan hayvanların sağlık kontrollerini yapacak, sonra tabiata bırakacağız." ifadesini kullandı. Köpekler kısırlaştırıldığında üremenin duracağına dikkati çeken Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü: