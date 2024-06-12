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        Düzce'de sıcak hava nedeniyle rafting parkurlarına talep arttı

        Düzce'de sıcak havada serinlemek isteyen adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yapıp yüzdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:29 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:29
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        Düzce'de sıcak hava nedeniyle rafting parkurlarına talep arttı
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        Düzce'de sıcak havada serinlemek isteyen adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yapıp yüzdü.

        Sıcaklığın 36 derece ölçüldüğü kentte bunaltıcı havadan kaçanlar, Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyünden geçen Melen Çayı'ndaki rafting tesislerini doldurdu.

        Botlarını çaya indirerek kendilerini suya bırakan adrenalin tutkunları, 13 kilometrelik parkurda hem heyecanlı dakikalar yaşadı hem de serinledi.

        Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, havanın ve nehir suyunun ısınmasıyla talebin iki kat arttığını söyledi.

        Vatandaşların sıcak yaz günlerinde raftingi tercih ettiğini anlatan Tepe, "Yaz sezonuna girdik ve su ısındı. Haliyle vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Suyun debisi düştü. Doğa ve çay canlandığı için talep fazlalaşıyor. Deniz turizminde insanlar sıkılıyor fakat burada adrenalin yaşayarak tatilini değerlendiriyor." ifadesini kullandı.

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