Düzce'de sıcak hava nedeniyle rafting parkurlarına talep arttı

Vatandaşların sıcak yaz günlerinde raftingi tercih ettiğini anlatan Tepe, "Yaz sezonuna girdik ve su ısındı. Haliyle vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Suyun debisi düştü. Doğa ve çay canlandığı için talep fazlalaşıyor. Deniz turizminde insanlar sıkılıyor fakat burada adrenalin yaşayarak tatilini değerlendiriyor." ifadesini kullandı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, havanın ve nehir suyunun ısınmasıyla talebin iki kat arttığını söyledi.

Botlarını çaya indirerek kendilerini suya bırakan adrenalin tutkunları, 13 kilometrelik parkurda hem heyecanlı dakikalar yaşadı hem de serinledi.

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