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        Düzce'den kısa kısa

        Uzun Mustafa İlkokulu öğrencileri, Düzce Üniversitesi'ni (DÜ) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 18:03 Güncelleme: 12.06.2024 - 18:03
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        Düzce'den kısa kısa
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        Uzun Mustafa İlkokulu öğrencileri, Düzce Üniversitesi'ni (DÜ) ziyaret etti.

        DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Orman Fakültesi, Deney Hayvanları Uygulama Merkezi ile Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Botanik Bahçesi’ni ziyaret eden öğrenciler, birimlerin uygulama olanakları, başarıları ve öğrencilere sunulan imkanlar konusunda bilgilendirildi.

        - Tayland'da "Geleneksel Türk Ebru Sergisi"

        DÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Parlak, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Srinakharinwirot Üniversitesi'nde "Geleneksel Türk Ebru Sergisi" açtı.

        Ebru sanatı üzerine workshop etkinliği gerçekleştiren ve canlı performans sergileyen Parlak, katılımcıların ebru yapmasını sağladı. Parlak ayrıca, protokol üyelerine ebru tablolarından ve el yapımı kağıtlarından hediye etti.

        - Düzce Belediyesi karne şenliği düzenleyecek

        Düzce Belediyesi tarafından 14 Haziran Cuma günü karne şenliği düzenlenecek.

        Kültür Müdürlüğünün organizasyonuyla Bahçeşehir Yeşil Vadi'de gerçekleştirilecek şenlikte, çocuklar yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli sportif aktivitelerle eğlenceli gün geçirecek.

        Çeşitli ikramların da yer alacağı şenliğin akşam programında ise açık hava sinema gösterimi yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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