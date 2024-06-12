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        Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 18:11 Güncelleme: 12.06.2024 - 18:11
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        Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu Ö.Ç. ve S.T'nin kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların üst aramasında 10 gram sentetik uyuşturucu geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan zanlılardan uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 5 kişi hakkında, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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