Düzce'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Aldaş, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yunus Emre Aldaş idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Akçaören ile Kocaoğlu köyleri arasında seyir halindeyken kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi. Kazada Aldaş yaralandı.

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