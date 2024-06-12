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        Düzce'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 21:32 Güncelleme: 12.06.2024 - 21:32
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        Düzce'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        Yunus Emre Aldaş idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Akçaören ile Kocaoğlu köyleri arasında seyir halindeyken kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi. Kazada Aldaş yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Traktörün devrildiği ağaçlık alana inen ekipler, bir ucu halatla itfaiye aracına bağlı sedyeye koydukları yaralıyı yukarı taşıdı.

        Aldaş, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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