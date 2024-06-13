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        Düzce'de polis, kurban satıcılarını sahte para konusunda uyardı

        Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarlarında sahte para konusunda satıcıları bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:37 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:37
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        Düzce'de polis, kurban satıcılarını sahte para konusunda uyardı
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        Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarlarında sahte para konusunda satıcıları bilgilendirdi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlenen Mergiç Mahallesi ve Yenitaşköprü mevkilerinde kurulan hayvan pazarında satıcıları sahte para konusunda uyardı.

        Satıcılara ve vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıtan ekipler, daha sonra sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceğini uygulamalı anlattı.

        Vatandaşlar, polis ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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