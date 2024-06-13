Düzce'de polis, kurban satıcılarını sahte para konusunda uyardı

Satıcılara ve vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıtan ekipler, daha sonra sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceğini uygulamalı anlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlenen Mergiç Mahallesi ve Yenitaşköprü mevkilerinde kurulan hayvan pazarında satıcıları sahte para konusunda uyardı.

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