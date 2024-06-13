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        Düzce'de polislerden şehit çocuğuna sürpriz doğum günü kutlaması

        Düzce'de polis ekipleri, şehit olan meslektaşlarının oğluna doğum günü sürprizi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:27 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:27
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        Düzce'de polislerden şehit çocuğuna sürpriz doğum günü kutlaması
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        Düzce'de polis ekipleri, şehit olan meslektaşlarının oğluna doğum günü sürprizi yaptı.

        İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, eşi Şule Ergüder ve polis ekipleri, 2015 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola döşenen bombanın patlatılması sonucu şehit olan Sabri Altınbaş'ın 10 yaşındaki oğlu Bera Zeki Altınbaş'ın doğum gününü kutlamak için hazırlık yaptı.

        Polis eskortu eşliğinde okulundan alınan Altınbaş, şehir turunun ardından arkadaşlarıyla restorana götürüldü.

        Kendisi için hazırlanan pastadaki mumları üfleyen Altınbaş'a, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Polis Eşleri Derneği Düzce Şube Başkanı olan eşi Şule Ergüder tarafından Fenerbahçe forması ve futbol topu hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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