Düzce'de polislerden şehit çocuğuna sürpriz doğum günü kutlaması

Düzce'de polis ekipleri, şehit olan meslektaşlarının oğluna doğum günü sürprizi yaptı.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, eşi Şule Ergüder ve polis ekipleri, 2015 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola döşenen bombanın patlatılması sonucu şehit olan Sabri Altınbaş'ın 10 yaşındaki oğlu Bera Zeki Altınbaş'ın doğum gününü kutlamak için hazırlık yaptı.

Polis eskortu eşliğinde okulundan alınan Altınbaş, şehir turunun ardından arkadaşlarıyla restorana götürüldü.