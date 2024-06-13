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        Gurbetten dönen ailelerin çocukları Nasreddin Hoca fıkralarını Almancaya çevirdi

        ÖMER ÜRER - Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapan ailelerin çocukları, Almancaya çevirdikleri Nasreddin Hoca fıkralarından oluşan kitabı, kültürel farkındalık oluşturmak için oradaki arkadaşlarıyla paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:59 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:59
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        Gurbetten dönen ailelerin çocukları Nasreddin Hoca fıkralarını Almancaya çevirdi
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        ÖMER ÜRER - Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapan ailelerin çocukları, Almancaya çevirdikleri Nasreddin Hoca fıkralarından oluşan kitabı, kültürel farkındalık oluşturmak için oradaki arkadaşlarıyla paylaştı.

        Almanya'da uzun yıllar yaşayan Dayan ve Keskin aileleri, geçen sene memleketleri Düzce'ye kesin dönüş yaptı.

        Eğitimlerine Düzce Fatih Ortaokulunda devam eden 13 yaşındaki Aslı Su ve 15 yaşındaki Miray Gül Dayan ile 13 yaşındaki Aslı ve 12 yaşındaki Metehan Keskin ise Almanya'daki arkadaşlarıyla irtibatlarını koparmadı.

        Öğrencilerin çevirisini yaptıkları Nasreddin Hoca fıkralarını Almanya'daki arkadaşlarına anlattıklarını öğrenen öğretmenler, bunu projeye dönüştürmek için harekete geçti.

        Okul yöneticileri ve öğretmenlerinin desteğini alan 4 öğrenci, proje kapsamında çevirisini yaptıkları 29 fıkradan oluşan kitabı Almanya'daki arkadaşlarına göndererek kültürel etkileşime katkı sağlıyor.

        - "Farklı dillerdeki çeviriler kültür aktarımında değerli"

        Proje yürütücüsü Türkçe öğretmeni Emre Bakır, AA muhabirine, projeyle kültürel bir değerin farklı dilde ifade edilmesinin amaçlandığını söyledi.

        Bakır, projenin başlamasına vesile olan öğrencilerin Almancayı iyi konuştuğunu ve yazdığını belirterek, "Bu çocuklarımızla kültürel bir proje oluşturmak istedik. Nasreddin Hoca seçiminin nedeni, kültürel bir öğe olması ve çok geniş bir coğrafyaya ününün yayılmış olmasıydı. Bilimsel makaleler, farklı dillerdeki çevirilerin kültür aktarımında değerli olduğunu söylüyor. Biz de bu bağlamda böyle bir proje yapmaya karar verdik." diye konuştu.

        Projenin öneminden bahseden Bakır, "Nasreddin Hoca fıkraları orada okunacak, onlar da kendi fıkralarını Türkçe olarak bize gönderecek. Bu şekilde kültür alışverişine girmiş olacağız. Proje sayesinde çocuklarda kültürel farkındalık oluşturarak zihinsel becerilerini geliştirme gayesine girdik." dedi.

        - "Fıkraları çevirmek ve kitap haline getirmek bizim için büyük gurur"

        8. sınıf öğrencisi Aslı Keskin, Almanya'dayken Nasreddin Hoca'yı duyduklarını anlatarak, "Türkiye'ye dönünce Nasreddin Hoca fıkralarına ilgi duydum ve bunları Almanya'daki arkadaşlarıma anlatarak kültürümüzü öğrenmelerini istedim. Öğretmenlerimiz bize yardımcı oldu. Okul çıkışında dördümüz kalıp fıkraları çevirdik. Kitabı okuduklarında kültürümüzü anlıyorlar." ifadelerini kullandı.

        5. sınıf öğrencisi Metehan Keskin de "Fıkraları çevirmek ve kitap haline getirmek bizim için büyük gurur. Oradaki arkadaşlarımızla hep mesajlaşıyor, mektuplaşıyoruz. Onlara bu kitaplarla mesaj gönderdik, şimdi onlardan cevap bekliyoruz." diye konuştu.

        7. sınıf öğrencisi Aslı Su ve 8. sınıf öğrencisi Miray Gül Dayan da Almanya'daki arkadaşlarının Nasreddin Hoca ve Türk kültürü hakkında bilgi sahibi olmasını istediklerini belirterek, projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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