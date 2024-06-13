Gurbetten dönen ailelerin çocukları Nasreddin Hoca fıkralarını Almancaya çevirdi

ÖMER ÜRER - Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapan ailelerin çocukları, Almancaya çevirdikleri Nasreddin Hoca fıkralarından oluşan kitabı, kültürel farkındalık oluşturmak için oradaki arkadaşlarıyla paylaştı.

Almanya'da uzun yıllar yaşayan Dayan ve Keskin aileleri, geçen sene memleketleri Düzce'ye kesin dönüş yaptı.

Eğitimlerine Düzce Fatih Ortaokulunda devam eden 13 yaşındaki Aslı Su ve 15 yaşındaki Miray Gül Dayan ile 13 yaşındaki Aslı ve 12 yaşındaki Metehan Keskin ise Almanya'daki arkadaşlarıyla irtibatlarını koparmadı.

Bakır, projenin başlamasına vesile olan öğrencilerin Almancayı iyi konuştuğunu ve yazdığını belirterek, "Bu çocuklarımızla kültürel bir proje oluşturmak istedik. Nasreddin Hoca seçiminin nedeni, kültürel bir öğe olması ve çok geniş bir coğrafyaya ününün yayılmış olmasıydı. Bilimsel makaleler, farklı dillerdeki çevirilerin kültür aktarımında değerli olduğunu söylüyor. Biz de bu bağlamda böyle bir proje yapmaya karar verdik." diye konuştu.

Projenin öneminden bahseden Bakır, "Nasreddin Hoca fıkraları orada okunacak, onlar da kendi fıkralarını Türkçe olarak bize gönderecek. Bu şekilde kültür alışverişine girmiş olacağız. Proje sayesinde çocuklarda kültürel farkındalık oluşturarak zihinsel becerilerini geliştirme gayesine girdik." dedi.