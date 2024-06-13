Bayram tatiline erken çıkanlar otoyolun Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde ise akıcı trafik devam ediyor.

Yetkililer, yarın ve cumartesi günü trafiğin daha da yoğun olmasının beklendiğini bildirdi.

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Yolda arıza yapan bazı araçların bulunduğu yerlerde ise trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görülüyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.