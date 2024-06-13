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        Uzmanından, kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmaların "ciddiye alınması" uyarısı

        Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mücahid Osman Yücel, kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmaların, ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 17:20 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:20
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        Uzmanından, kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmaların "ciddiye alınması" uyarısı
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        Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mücahid Osman Yücel, kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmaların, ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini bildirdi.

        Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, kurban kesimi sırasında ortopedik yaralanmaların yaşandığını hatırlattı.

        Hastanelere yapılan başvuruların çoğunun, kesici ve delici aletlerle meydana gelen el yaralanmaları olduğuna işaret eden Yücel, "En sık karşılaşılan yaralanmalar arasında derin kesikler, tendon ve sinir hasarları, parmak veya elin bir kısmının kopması gibi ciddi durumlar yer alır. Bu tür yaralanmalar, özellikle acemi kişiler tarafından yapılan kesimlerde sıklıkla görülür. Yanlış kesim teknikleri ve dikkatsizlik, başlıca nedenlerdir." ifadelerini kullandı.

        Yücel, kurban kesimi sırasında kullanılacak bıçak ve diğer kesici aletlerin, doğru seçilmesi ve doğru şekilde kullanılmasının önemine değindi.

        Acemi kişilerin, yaralanma sonrasında genellikle paniklediğini, durumu kötüleştiren hatalar yaptığını vurgulayan Yücel, şunları kaydetti:

        "Bu hatalar arasında yarayı yeterince temizlememek, yanlış baskı uygulamak, steril olmayan malzemelerle müdahale etmek ve profesyonel yardım almak yerine evde tedavi etmeye çalışmak bulunur. Yaralanma ciddiye alınıp, küçümsememek gerekiyor. Hemen hastaneye gitmeyi ertelemek de sık yapılan hatalardandır. Kanamayı durdurmak için temiz bir bezle baskı uygulanmalıdır. Eğer el veya parmak kopması durumu varsa, kopan parça temiz bir bezle sarılmalı, su geçirmez bir poşete konulmalı ve bu poşet soğuk su dolu bir başka poşete yerleştirilmelidir. Yaralı bölge kalp seviyesinden yukarıda tutulmalı ve en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."

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