Uzmanından, kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmaların "ciddiye alınması" uyarısı

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mücahid Osman Yücel, kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmaların, ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini bildirdi.

Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, kurban kesimi sırasında ortopedik yaralanmaların yaşandığını hatırlattı.

Hastanelere yapılan başvuruların çoğunun, kesici ve delici aletlerle meydana gelen el yaralanmaları olduğuna işaret eden Yücel, "En sık karşılaşılan yaralanmalar arasında derin kesikler, tendon ve sinir hasarları, parmak veya elin bir kısmının kopması gibi ciddi durumlar yer alır. Bu tür yaralanmalar, özellikle acemi kişiler tarafından yapılan kesimlerde sıklıkla görülür. Yanlış kesim teknikleri ve dikkatsizlik, başlıca nedenlerdir." ifadelerini kullandı.