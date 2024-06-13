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        Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 17:30 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:30
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        Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Cumhuriyet Caddesi Esen Mahallesi sapağında, N.A. idaresindeki 81 GE 401 plakalı otomobil ile S.A yönetimindeki 14 EA 945 plakalı otomobil çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan S.A, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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