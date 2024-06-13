Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Caddesi Esen Mahallesi sapağında, N.A. idaresindeki 81 GE 401 plakalı otomobil ile S.A yönetimindeki 14 EA 945 plakalı otomobil çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan S.A, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
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