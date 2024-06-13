Düzce ve Kocaeli'deki DEAŞ operasyonlarında yakalanan 20 zanlıdan 7'si tutuklandı

Aynı soruşturma kapsamında 5 Mart'taki operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklanmış, 1'ine ev hapsi verilmiş, 1'i adli kontrol şartıyla salıverilmiş ve 1 zanlı ise sınır dışı edilmişti. Böylece söz konusu soruşturma kapsamında düzenlenen 2 operasyon sonucu tutuklu sayısı 11'e çıkmış oldu.

Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, yakalananların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 50 cep telefonu, 8 flaş bellek/CD kart, 11 tablet, 4 laptop, 1100 dolar, 33 bin 600 lira, 27 dekont, çeşitli banka kartları, çok sayıda Arapça doküman ve şifreli notlar ele geçirilmişti.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve JÖAK tarafından desteklenen operasyonlarda 300 personelden oluşan 60 ekip görev yapmıştı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçunu işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda yakalanan 20 şüphelinin, Düzce İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları tamamlandı.

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