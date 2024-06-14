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        Düzce'de cip ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Düzce'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 01:01 Güncelleme: 14.06.2024 - 01:01
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        Düzce'de cip ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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        Düzce'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Ş.K. idaresindeki 81 FB 180 plakalı cip, D-100 kara yolu Gökçeköy mevkisinde kontrolsüz kavşaktan dönüş yapmak için yola çıkarken D.A'nın kullandığı 74 AY 023 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ve araçlardaki Ali Barlas Piroğlu, Emir Bozacı, Bilal Şahin ve Turan Karaduman yaralandı.

        Ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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