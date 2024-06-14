Düzce'de cip ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada, sürücüler ve araçlardaki Ali Barlas Piroğlu, Emir Bozacı, Bilal Şahin ve Turan Karaduman yaralandı.

Ş.K. idaresindeki 81 FB 180 plakalı cip, D-100 kara yolu Gökçeköy mevkisinde kontrolsüz kavşaktan dönüş yapmak için yola çıkarken D.A'nın kullandığı 74 AY 023 plakalı otomobille çarpıştı.

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