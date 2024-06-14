Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kazaya neden olduğu iddia edilen cipin bulunaması için polis çalışma başlattı.

Olay yerine gelen itfaiye kaza kırım, sağlık ve polis ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslara alınarak Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Abdülkadir S. idaresindeki 06 YFY 77 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde, önünde seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen ciple çarptıştı.

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