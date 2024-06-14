Gölyaka'da "En İyi Narkotik Polisi; Anne" semineri düzenlendi

Daha sonra katılımcılara, dolandırıcılık ve şiddetle mücadele konusunda broşür dağıtıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimde, madde kullanımının engellenmesinde annelerin desteğinin önemi anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Esen Mahallesi Cami bahçesinde düzenlenen programa, 30 anne ve anne adayı katıldı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde anne ve anne adaylarına "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında seminer verildi.

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