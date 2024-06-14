Lise öğrencileri kırık tedavisinde implantı röntgensiz görüntüleyen cihaz geliştirdi

ÖMER ÜRER - Düzce Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören lise öğrencileri, kırık tedavisinde implantın durumunu röntgensiz görüntüleyen biyomedikal cihaz geliştirdi.

BİLSEM öğrencileri 15 yaşındaki Mahmut Eren Demir, Hasan Salih Kahraman ve Altuğ Kartal, fizik öğretmeni Adem Akkuş'un danışmanlığında kırık tedavisinde radyasyon maruziyetini azaltmak amacıyla proje geliştirmeye karar verdi.

Yaklaşık 4 yıl süren çalışmaların ardından öğrenciler, kırık tedavisinde implantı röntgensiz görüntüleyen biyomedikal cihaz ortaya çıkardı.

"İmplant, hiçbir zararı olmayan elektromanyetik alanlarla tespit ediliyor, işlemesi yapılıyor, mekanik olarak hareket ettiriliyor ve görüntü olarak kodlarla ekrana yansıtılıyor. Ayrıca üzerinde bulunan projeksiyonla da doktor herhangi bir ekrana bakmadan implantın konumunu 3 boyutlu olarak görebiliyor."

Proje sürecinde yaptıkları çalışmalardan bahseden Akkuş, "Doktor ekibiyle birebir görüşmemiz oldu. Aynı zamanda yüzlerce patent dosyası, yüzlerce akademik yayın incelenerek bu ürünün varlığı, işe yarayıp yaramadığı, danışman ortopedist doktorlarla yapılan beyin fırtınası sonucu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Mahmut Eren Demir, projeye başlamadan önce, biyomedikal alanında çok sayıda ameliyat videosu izlediklerini, birçok tez ve makale okuduklarını ve sayısız patent dosyası taradıklarını anlatarak, "Dünya çapında bu alanda bir eksiklik olduğunu fark ettik. Bu eksikliği tamamlamak amacıyla projeyi hayata geçirdik." dedi.

Hasan Salih Kahraman da radyasyon içeren röntgen cihazlarının çocuklar ve hamileler için risk oluşturduğuna işaret ederek, "Röntgen yerine manyetik alandan yararlanarak bu projeyi geliştirdik. Manyetik alandan yararlanarak implantımızın yerini röntgen kadar nokta atışı tespit edebiliyoruz." diye konuştu.