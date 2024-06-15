Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce Valisi Aslan, Kurban Bayramı'nı videolu mesajla kutladı

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kurban Bayramı dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:46 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce Valisi Aslan, Kurban Bayramı'nı videolu mesajla kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kurban Bayramı dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, jandarma, polis, itfaiye ve sağlık personelinin çalışmalarından kesitler ile bayram tebrikleri yer aldı.

        Videonun sonunda Vali Aslan'ın, "Sevgili vatandaşlarımız, Kurban Bayramı'nızı huzur ve güven içerisinde sevdiklerinizle beraber geçirebilmeniz için bizler bütün ekiplerimizle görevimizin başındayız. Hepinizin bayramını kutluyor, saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Dünyanın en iyisi
        Dünyanın en iyisi
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Bayram trafiğine anlık takip
        Bayram trafiğine anlık takip
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı

        Benzer Haberler

        Düzce Belediyesinden çalışanlarına duygulandıran "Babalar Günü" kutlaması
        Düzce Belediyesinden çalışanlarına duygulandıran "Babalar Günü" kutlaması
        Düzce'de depremde yıkılan cami devlet-vatandaş işbirliğiyle yeniden yapıldı
        Düzce'de depremde yıkılan cami devlet-vatandaş işbirliğiyle yeniden yapıldı
        Düzce'de yetiştirilen siyah pirinç toprakla buluşturuldu
        Düzce'de yetiştirilen siyah pirinç toprakla buluşturuldu
        Lise öğrencileri kırık tedavisinde implantı röntgensiz görüntüleyen cihaz g...
        Lise öğrencileri kırık tedavisinde implantı röntgensiz görüntüleyen cihaz g...
        Emniyet şeridinde duran otomobile başka araç çarptı: 1'i ağır 5 yaralı
        Emniyet şeridinde duran otomobile başka araç çarptı: 1'i ağır 5 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor