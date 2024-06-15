Düzce Valisi Aslan, Kurban Bayramı'nı videolu mesajla kutladı

Videonun sonunda Vali Aslan'ın, "Sevgili vatandaşlarımız, Kurban Bayramı'nızı huzur ve güven içerisinde sevdiklerinizle beraber geçirebilmeniz için bizler bütün ekiplerimizle görevimizin başındayız. Hepinizin bayramını kutluyor, saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum." ifadelerine yer verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, jandarma, polis, itfaiye ve sağlık personelinin çalışmalarından kesitler ile bayram tebrikleri yer aldı.

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