Düzce Belediyesinden çalışanlarına duygulandıran "Babalar Günü" kutlaması
Düzce Belediyesi, personelin Babalar Günü'nü özel videoyla kutladı.
Düzce Belediyesi, personelin Babalar Günü'nü özel videoyla kutladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Babalar Günü dolayısıyla sahada çalışan belediye personeline sürpriz yaptı.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mehmet Ali Kahraman'ın da desteğiyle Fen İşleri ile Su ve Kanalizasyon müdürlükleri personeli, iş güvenliği eğitimi için belediyeye çağırıldı.
Eğitim sırasında bir anda ekranda çocuklarının yer aldığı videoyu gören personel, şaşkınlık yaşadı. Çocukların babalarını anlattıkları ve Babalar Günü mesajlarını ilettikleri video, personeli duygulandırdı.
Videonun sonunda ellerinde çiçeklerle toplantı salonuna giren çocuklar, babalarına sarıldı.
Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan video beğeni topladı.
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