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        Düzce'de motosikletin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı an güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 14:51 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:51
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        Düzce'de motosikletin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı an güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Düzce-Yığılca bağlantı yolu Aksu mevkisinde Bekir T'nin kullandığı 54 AHY 462 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Ş'ye çarptı.

        Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, motosikletin çarpması sonucu yayanın ve sürücünün yolda savrulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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