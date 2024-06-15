Arife gününde şehitlik ve mezarlıkları ziyaret edenler yakınları için dua okudu

5000 Evler Mahallesi Mezarlığı'na yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için gelenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Kaymakam Hasan Balcı, Belediye Başkanı Mehmet Ata ve vatandaşlar, Ferizli Merkez Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Şehit aileleri, yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Şehitlik ziyareti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile İl Müftüsü Sönmezoğlu'nun yaptığı duanın ardından sona erdi.

İzmit'teki Namazgah Şehitliği'nde gerçekleştirilen programa Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Katılımcılar, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ve mezarlıklar ziyaret edildi.

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