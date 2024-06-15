Düzce Valisi Aslan, 112 Çağrı Merkezini ve huzurevini ziyaret etti

Vali Aslan'a ziyaretlerinde, Vali Yardımcısı Haluk Çakmak, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da eşlik etti.

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