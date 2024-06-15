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        Düzce'de Kültür Park alanındaki kulübede çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Kültür Park alanında bulunan belediyeye ait kulübede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 20:35 Güncelleme: 15.06.2024 - 20:35
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        Düzce'de Kültür Park alanındaki kulübede çıkan yangın söndürüldü
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Kültür Park alanında bulunan belediyeye ait kulübede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kültür Park alanı içerisindeki merada büyükbaş hayvanları besleyen çoban için yapılan kulübede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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