Düzce'de Kültür Park alanındaki kulübede çıkan yangın söndürüldü

Kültür Park alanı içerisindeki merada büyükbaş hayvanları besleyen çoban için yapılan kulübede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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