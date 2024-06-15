Düzce'den kısa kısa

Düzce Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kapalı pazar yerindeki tezgahların hak sahipliği için kura çekimi yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Hamidiye Mahallesi'nde inşa edilen pazar yeri için noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 189 hak sahibinin tezgahları belirlendi.

Hamidiye, Sancaklar, Körpeşler, Çamköy, Karaca, Beyciler, Akınlar, Karacahacımusa, Sarayyeri ve Arapçiftliği mahalleleri başta olmak üzere şehrin birçok bölgesine hizmet verecek Hamidiye pazar yerine taşınma işlemi Kurban Bayramı sonrası yapılacak.

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