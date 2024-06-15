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        Düzce'den kısa kısa

        Düzce Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kapalı pazar yerindeki tezgahların hak sahipliği için kura çekimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 21:57 Güncelleme: 15.06.2024 - 21:57
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        Düzce Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kapalı pazar yerindeki tezgahların hak sahipliği için kura çekimi yapıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Hamidiye Mahallesi'nde inşa edilen pazar yeri için noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 189 hak sahibinin tezgahları belirlendi.

        Hamidiye, Sancaklar, Körpeşler, Çamköy, Karaca, Beyciler, Akınlar, Karacahacımusa, Sarayyeri ve Arapçiftliği mahalleleri başta olmak üzere şehrin birçok bölgesine hizmet verecek Hamidiye pazar yerine taşınma işlemi Kurban Bayramı sonrası yapılacak.

        - Düzce Belediyesi personeli bayramlaştı

        Düzce Belediyesi personeli merkez binada bir araya gelerek bayramlaştı.

        Kültür Müdürlüğünde yapılan bayramlaşma programına, Meclis Başkan Vekili Ali Dilber, başkan yardımcıları Hasan Günden, Okan Kaltu, Cihan Ünal ve Burak Coşkun, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve personel katıldı.

        - Kent Park yenilenen yüzüyle hizmete açıldı

        Düzce şehir merkezinin en büyük yeşil alanlarından biri olan Kent Park'ta Düzce Belediyesi tarafından başlatılan onarım çalışması tamamlandı.

        Kent Park, Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler, Fen İşleri ile Destek Hizmetleri müdürlüklerinin çalışmalarıyla baştan sona yenilendi.

        Kent Park, yeni yüzüyle yeniden hizmete girdi.

        - İhtiyaç sahibi yaşlıların evlerinde bayram temizliği yapıldı

        Düzce Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğüne bağlı ekipler, öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatağa bağımlı, engelli ve yaş almış bireylerin Kurban Bayramı öncesi evlerini temizledi.

        Ekipler ayrıca bu kişilerin saç ve sakal tıraşı, saç boyama gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşıladı.

        - Kaynaşlı'da mezarlıklar ziyaret edildi

        Kaynaşlı ilçesinde bulunan ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenlerin kabirlerinin bulunduğu Deprem Şehitliği arife gününde ziyaret edildi.

        Mezarlık ziyareti yapanlar, yakınları için Kur'an-Kerim okudu ve dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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