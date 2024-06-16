Düzce'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı, kaybolan genç aranıyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı, gözden kaybolan 16 yaşındaki genci arama çalışması başlatıldı.

Ankara'dan Kurban Bayramı tatili için ilçeye gelen Kadir ve Sebahat K. çifti ile çocukları Yağmur, Cemal ve İbrahim K, Çayağzı Plajı'nda denize girdi.

Dalgalı denizde açılan 5 kişinin bir süre sonra çırpındığını görenler durumu yetkilere bildirip, aileyi kurtarmak için suya girdi.

Uzun süren uğraşlar sonucu baba, anne ve iki çocuğu kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.